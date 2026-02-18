$43.170.07
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

История с Трубиным не повторилась: "Реал" минимально победил "Бенфику", а матч останавливали из-за расизма

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Мадридский "Реал" обыграл португальскую "Бенфику" со счетом 1:0 в плей-офф Лиги чемпионов. Единственный гол забил Винисиус Жуниор, после чего произошел расистский инцидент.

История с Трубиным не повторилась: "Реал" минимально победил "Бенфику", а матч останавливали из-за расизма

Мадридский "Реал" в рамках плей-офф раунда футбольной Лиги чемпионов одержал минимальную победу над португальской "Бенфикой" со счетом 1:0. Матч состоялся на домашнем стадионе "Бенфики" "Эстадио де Лауж". Об этом сообщает УНН.

Детали

"Сливочным" удалось победить в невероятно напряженном поединке, который запомнился не только результатом, но и эмоциональными событиями на поле. Украинский вратарь лиссабонцев Анатолий Трубин провел на поле весь матч, совершил несколько эффектных сейвов, однако все равно не смог удержать свои ворота на замке.

Единственный мяч был забит на 50-й минуте - Винисиус Жуниор эффектно пробил в девятку, не оставив шансов Трубину. После гола бразилец подбежал к угловому флажку и станцевал, что вызвало недовольство футболистов португальского клуба.

За слишком эмоциональное празднование вингер получил желтую карточку. После желтой у Винисиуса произошла перепалка с аргентинским футболистом "орлов" Джанлукой Престиани. Последний сказал Винисиусу что-то, что носило расистский характер, ведь реакция бразильца была более чем красноречивой. После инцидента Жуниор пожаловался арбитру на расистские высказывания. Судья временно приостановил матч, однако после паузы игра была возобновлена.

Кстати, другой игрок сборной Украины Георгий Судаков появился на поле на 74-й минуте. Георгий пытался обострять, смог отдать несколько эффектных пасов, однако результата для португальского клуба это не дало.

Добавим, что по игровым показателям "Реал" имел небольшое преимущество - мадридцы больше атаковали и чаще контролировали мяч, что в конечном итоге и помогло удержать победный счет.

Напомним

Ранее мы писали о том, как на этапе Лиги португальская "Бенфика" благодаря голу голкипера Анатолия Трубина смогла обыграть "Реал" со счетом 4:2.

Гол Трубина в ворота "Реала" признан лучшим голом 8-го тура ЛЧ29.01.26, 19:14 • 3277 просмотров

Станислав Кармазин

Спорт
Реал Мадрид
Мадрид
Португалия