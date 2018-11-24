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Іспанія домовилась із Британією щодо Гібралтару: вето з угоди по Brexit знято

Іспанія домовилась із Британією щодо Гібралтару: вето з угоди по Brexit знято

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Іспанія знімає своє вето з угоди по Brexit після досягнення угоди з питання Гібралтару. Про це заявив в суботу голова уряду Іспанії Педро Санчес, передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Європа і Велика Британія погодилися на вимоги, зазначені Іспанією, тому, як наслідок, Іспанія зніме вето і проголосує завтра (25 листопада, на екстреному саміті ЄС) за (угоду по) Brexit", - сказав прем'єр.

За його словами, "питання Гібралтару - ключове для Іспанії".

"Ми зробили рішучий крок вперед і володіємо абсолютними гарантіями, щоб врегулювати конфлікт, який триває понад 300 років", - уточнив Санчес.

Він пояснив, що "Іспанія буде вести прямі переговори з Великою Британією по Гібралтару".

Прем'єр додав, що після виходу Великої Британії з ЄС "відносини між Гібралтаром і Євросоюзом, політичні, юридичні і навіть географічні, будуть проходити через Іспанію". Глава кабміну сказав, що гарантії досягнутих домовленостей будуть надані "в письмовій формі".

За словами Санчеса, "Європейська рада і Єврокомісія виключають, що стаття 184 (угоди по Brexit, яка викликала розбіжності між Мадридом і Лондоном) буде застосовуватися" до майбутніх відносин Гібралтару з ЄС, а "також в територіальній сфері".

Як відзначає видання, дана стаття не визначала чітко, що майбутні відносини між заморською територією і Брюсселем повинні отримати схвалення Іспанії і не повинні бути врегульовані на двосторонній основі між Великобританією і Євросоюзом.

Прем'єр запевнив, що, крім іншого, "угоди, які зачіпають Гібралтар, повинні йти окремо від тих, які мають місце між Сполученим Королівством та ЄС". За словами Санчеса, це передбачає "новий підхід до відносин з Гібралтаром на європейському рівні".

Нагадаємо, 25 листопада в Брюсселі має відбутися екстрений саміт глав держав і урядів ЄС. На ньому, як очікується, буде схвалений проект угоди по Brexit. Мадрид погрожував накласти вето на угоду, оскільки були проігноровані його зауваження по Гібралтару.

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