Лідери ЄС розглянуть окрему декларацію щодо Гібралтару в контексті Brexit

До недільного саміту, на якому має бути узгоджена угода про вихід Великої Британії з ЄС, декларація європейських країн не містила деталей щодо рішення щодо Гібралтару, який є основним спірним моментом, пише видання.

Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше заявив, що його уряд "роздратований" тим, що в угоді про Brexit, підготовленій для виходу Великої Британії з Європейського Союзу, не вказано, що майбутнє Гібралтару має вирішуватися безпосередньо посадовими особами у Мадриді і Лондоні.

Велика Британія наполягає на тому, що Гібралтар є частиною Сполученого Королівства, але Іспанія стверджує, що це не так. Мадрид ніколи не відмовлявся від вимог про поширення на нього свого суверенітету.

Зазначимо, сьогодні о 17:00 за Києвом очікується виступ прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей в парламенті Сполученого Королівства щодо Brexit.