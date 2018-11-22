Лідери ЄС розглянуть окрему декларацію щодо Гібралтару в контексті Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Лідери 27 держав-членів Європейського Союзу в неділю, 25 листопада, представлять спільну заяву, що охоплює низку неузгоджених питань в контексті Brexit, зокрема питання рибальства, екологічних стандартів і Гібралтару, передає УНН з посиланням на Reuters.
До недільного саміту, на якому має бути узгоджена угода про вихід Великої Британії з ЄС, декларація європейських країн не містила деталей щодо рішення щодо Гібралтару, який є основним спірним моментом, пише видання.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше заявив, що його уряд "роздратований" тим, що в угоді про Brexit, підготовленій для виходу Великої Британії з Європейського Союзу, не вказано, що майбутнє Гібралтару має вирішуватися безпосередньо посадовими особами у Мадриді і Лондоні.
Велика Британія наполягає на тому, що Гібралтар є частиною Сполученого Королівства, але Іспанія стверджує, що це не так. Мадрид ніколи не відмовлявся від вимог про поширення на нього свого суверенітету.
Зазначимо, сьогодні о 17:00 за Києвом очікується виступ прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей в парламенті Сполученого Королівства щодо Brexit.