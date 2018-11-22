Лидеры ЕС рассмотрят отдельную декларацию относительно Гибралтара в контексте Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза в воскресенье, 25 ноября, представят совместное заявление, охватывающее ряд несогласованных вопросов в контексте Brexit, в частности вопросы рыболовства, экологических стандартов и Гибралтара, передает УНН со ссылкой на Reuters.
К воскресному саммиту, на котором должно быть согласовано соглашение о выходе Великобритании из ЕС, декларация европейских стран не содержала деталей относительно решения относительно Гибралтара, который является основным спорным моментом, пишет издание.
Как сообщал УНН, премьер-министр Испании Педро Санчес ранее заявил, что его правительство "раздражено" тем, что в соглашении о Brexit, подготовленном для выхода Великобритании из Европейского Союза, не указано, что будущее Гибралтара должно решаться непосредственно должностными лицами в Мадриде и Лондоне.
Великобритания настаивает на том, что Гибралтар является частью Соединенного Королевства, но Испания утверждает, что это не так. Мадрид никогда не отказывался от требований о распространении на него своего суверенитета.
Отметим, сегодня в 17:00 по Киеву ожидается выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте Соединенного Королевства по Brexit.