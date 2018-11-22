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Мадрид висловив невдоволення угодою щодо Brexit

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його уряд "роздратований" тим, що в угоді про Brexit, підготовленій для виходу Великої Британії з Європейського Союзу, не вказано, що майбутнє Гібралтару має вирішуватися безпосередньо посадовими особами у Мадриді і Лондоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.

Санчес заявив напередодні, що це питання є двостороннім питанням і є "важливим" для Іспанії. Він повторив свою погрозу, що Іспанія буде голосувати проти запланованої угоди, якщо її інтереси не будуть прийняті до уваги.

Велика Британія наполягає на тому, що Гібралтар є частиною Сполученого Королівства, але Іспанія стверджує, що це не так. Мадрид ніколи не відмовлявся від вимог про поширення на нього свого суверенітету.

19 листопада головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив про підтримку проекту досягнутої з Великою Британією угоди про вихід країни з Євросоюзу всіма 27 країнами, які залишаються в ЄС.

Ранше Барньє допустив можливість продовження перехідного періоду після виходу Великої Британії зі складу Європейського Союзу до кінця 2022 року.

Як повідомляв УНН, офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року у бельгійській столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання у Британії перемогу з результатом 51,9% отримали противники євроінтеграції. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року.

14 листопада уряд Великої Британії після п'яти годин обговорень схвалив текст угоди з ЄС щодо Brexit.

Єврокомісія після цього опублікувала текст фінального проекту угоди щодо виходу Великої Британії з ЄС (Brexit) на 585 сторінок.

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