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Еврокомиссия опубликовала текст документа по Brexit

Еврокомиссия опубликовала текст документа по Brexit

Киев  •  УНН

 • 12117 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Еврокомиссия опубликовала в среду текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) объемом 585 страниц, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий документ.

Текст размещен на сайте Еврокомиссии под названием: “Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике, согласованный на уровне переговорщиков 14 ноября 2018 года”.

В документе указывается, что финальный проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) позволит Лондону продлить переходный период, если решение по границе с Ирландией не будет принято до 1 июля 2020 года.

Пока будущий формат отношений между Великобританией и ЕС не будет окончательно определен, стороны будут продолжать находиться в единой таможенной территории, которая будет включать в себя и Северную Ирландию. “До тех пор, пока будущие отношения не начнут применяться, должна быть учреждена единая таможенная территория между ЕС и Соединенным Королевством. Соответственно, Северная Ирландия — это такая же таможенная территория, как и Великобритания”, — сказано в документе.

Северная Ирландия, которая входит в состав Великобритании, останется в таможенном союзе с ЕС на весь переходный период после Brexit, сохранив при этом открытый доступ на британский рынок, подчеркивается в тексте. Одновременно Лондон и Брюссель договорились о взаимном доступе на рынки друг друга на основании принципа эквивалентности.

Напоминаем, после пяти часов обсуждений правительство Великобритании одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit.

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