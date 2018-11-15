Еврокомиссия опубликовала текст документа по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Еврокомиссия опубликовала в среду текст финального проекта соглашения по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) объемом 585 страниц, сообщает УНН со ссылкой на соответствующий документ.
Текст размещен на сайте Еврокомиссии под названием: “Проект соглашения о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергетике, согласованный на уровне переговорщиков 14 ноября 2018 года”.
В документе указывается, что финальный проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit) позволит Лондону продлить переходный период, если решение по границе с Ирландией не будет принято до 1 июля 2020 года.
Пока будущий формат отношений между Великобританией и ЕС не будет окончательно определен, стороны будут продолжать находиться в единой таможенной территории, которая будет включать в себя и Северную Ирландию. “До тех пор, пока будущие отношения не начнут применяться, должна быть учреждена единая таможенная территория между ЕС и Соединенным Королевством. Соответственно, Северная Ирландия — это такая же таможенная территория, как и Великобритания”, — сказано в документе.
Северная Ирландия, которая входит в состав Великобритании, останется в таможенном союзе с ЕС на весь переходный период после Brexit, сохранив при этом открытый доступ на британский рынок, подчеркивается в тексте. Одновременно Лондон и Брюссель договорились о взаимном доступе на рынки друг друга на основании принципа эквивалентности.
Напоминаем, после пяти часов обсуждений правительство Великобритании одобрило текст соглашения с ЕС по Brexit.