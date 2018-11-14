Після п'яти годин обговорень уряд Британії схвалив текст угоди з ЄС щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Британський кабінет міністрів схвалив текст проекту угоди з ЄС щодо умов виходу із товариства (Brexit). Про це прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила за підсумками п'ятигодинного наради з членами уряду, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Колективне рішення кабміну полягає в тому, що уряд повинен погодитися з умовами угоди щодо виходу з ЄС і з відповідною політичною декларацією", - сказала Мей.
Раніше Велика Британія і Євросоюз досягли попередньої угоди про Brexit після переговорів, які тривали більше як рік, проте тепер британському прем'єру Терезі Мей має домогтися схвалення угоди кабінетом і, що ще складніше, парламентом.
Як повідомляв УНН, 25 листопада може відбутись саміт для остаточного прийняття домовленості про Brexit, якщо її схвалить кабінет Мей, сказали дипломатичні джерела.
Не зрозуміло, коли британський парламент може провести голосування про угоду з ЄС. Для схвалення угоди необхідні голоси близько 320 депутатів з 650.
Додамо, що Велика Британія повинна покинути ЄС 29 березня 2019 року.
Вихід з ЄС підтримали у Великій Британії під час референдуму у червні 2016 року зі 51,9% у порівнянні з 48,1% голосів проти.
Нагадаємо, згідно з даними опитування, жителі Великої Британії готові відкинути Brexit і залишити свою країну у складі ЄС.
Прем'єр-міністр Великій Британії Тереза Мей неодноразово виключала черговий референдум з цього питання.