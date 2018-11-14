Після п'яти годин обговорень уряд Британії схвалив текст угоди з ЄС щодо Brexit

ukru
11:26 • 34682 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 40232 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 63991 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 68367 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 57877 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 75919 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 128366 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224204 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 519083 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 478941 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
8.6 м/с
52 %
753 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 128907 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 120933 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 97487 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

05:57 • 78032 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 64575 перегляди
Публікації
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 68390 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 128372 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 479995 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 560981 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 482774 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 26485 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 37233 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 183236 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 179115 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 178709 перегляди
Актуальне
Після п'яти годин обговорень уряд Британії схвалив текст угоди з ЄС щодо Brexit

Після п'яти годин обговорень уряд Британії схвалив текст угоди з ЄС щодо Brexit

Київ • УНН

 • 10208 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Британський кабінет міністрів схвалив текст проекту угоди з ЄС щодо умов виходу із товариства (Brexit). Про це прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила за підсумками п'ятигодинного наради з членами уряду, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Колективне рішення кабміну полягає в тому, що уряд повинен погодитися з умовами угоди щодо виходу з ЄС і з відповідною політичною декларацією", - сказала Мей.

Раніше Велика Британія і Євросоюз досягли попередньої угоди про Brexit після переговорів, які тривали більше як рік, проте тепер британському прем'єру Терезі Мей має домогтися схвалення угоди кабінетом і, що ще складніше, парламентом.

Як повідомляв УНН, 25 листопада може відбутись саміт для остаточного прийняття домовленості про Brexit, якщо її схвалить кабінет Мей, сказали дипломатичні джерела.

Не зрозуміло, коли британський парламент може провести голосування про угоду з ЄС. Для схвалення угоди необхідні голоси близько 320 депутатів з 650.

Додамо, що Велика Британія повинна покинути ЄС 29 березня 2019 року.

Вихід з ЄС підтримали у Великій Британії під час референдуму у червні 2016 року зі 51,9% у порівнянні з 48,1% голосів проти.

Нагадаємо, згідно з даними опитування, жителі Великої Британії готові відкинути Brexit і залишити свою країну у складі ЄС.

Прем'єр-міністр Великій Британії Тереза ​​Мей неодноразово виключала черговий референдум з цього питання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$87,792.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.72
Золото
$3,061.90
Ethereum
$2,094.21