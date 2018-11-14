Британія і ЄС узгодили угоду щодо Brexit

Прихильники Brexit з партії Мей звинуватили її в поступках Брюсселю і сказали, що не схвалять угоду.

Кабінет міністрів Британії проведе засідання о 16:00 за київським часом для обговорення попередньої домовленісті, сказав представник канцелярії Мей.

Високопоставлений чиновник ЄС підтвердив інформацію про схвалення попередньої угоди. Лідери блоку можуть 25 листопада провести саміт для остаточного прийняття домовленості про Brexit, якщо її схвалить кабінет Мей, сказали дипломатичні джерела.

Не зрозуміло, коли британський парламент може провести голосування про угоду з ЄС. Для схвалення угоди необхідні голоси близько 320 депутатів з 650.

Лейбористи, які перебувають в опозиції, сказали, що угода навряд чи справедлива для Британії. Раніше вони говорили, що не схвалять угоду з ЄС, якщо воно не збереже "абсолютно такі ж", як зараз, економічні переваги для Лондона.

"Васальна держава", - сказав колишній голова МЗС Британії Борис Джонсон, додавши, що проголосує проти настільки неприйнятної угоди.

Британський уряд не розкрив деталей угоди з ЄС, текст якої міститься на декількох сотнях сторінок.

Велика Британія повинна покинути ЄС 29 березня 2019 року.

Вихід з ЄС підтримали у Великій Британії під час референдуму у червні 2016 року зі 51,9% у порівнянні з 48,1% голосів проти.

Нагадаємо, згідно з даними опитування, жителі Великої Британії готові відкинути Brexit і залишити свою країну у складі ЄС.

Прем'єр-міністр Великій Британії Тереза ​​Мей неодноразово виключала черговий референдум з цього питання.