Британия и ЕС согласовали сделку о Brexit

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Великобритания и Евросоюз достигли предварительного соглашения о Brexit после продолжавшихся более года переговоров, однако теперь британскому премьеру Терезе Мэй предстоит добиться одобрения сделки кабинетом и, что еще сложнее, парламентом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.