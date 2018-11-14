Британия и ЕС согласовали сделку о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Великобритания и Евросоюз достигли предварительного соглашения о Brexit после продолжавшихся более года переговоров, однако теперь британскому премьеру Терезе Мэй предстоит добиться одобрения сделки кабинетом и, что еще сложнее, парламентом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Сторонники Brexit из партии Мэй обвинили ее в уступках Брюсселю и сказали, что не одобрят сделку.
Кабинет министров Британии проведет заседание в 16:00 по киевскому времени для обсуждения предварительной договоренности, сказал представитель канцелярии Мэй.
Высокопоставленный чиновник ЕС подтвердил информацию о заключении предварительного соглашения. Лидеры блока могут 25 ноября провести саммит для окончательного принятия договоренности о Brexit, если ее одобрит кабинет Мэй, сказали дипломатические источники.
Не ясно, когда британский парламент может провести голосование о соглашении с ЕС. Для одобрения сделки необходимы голоса порядка 320 депутатов из 650.
Находящиеся в оппозиции лейбористы сказали, что сделка вряд ли справедлива для Британии. Ранее они говорили, что не одобрят соглашение с ЕС, если оно не сохранит "абсолютно такие же", как сейчас, экономические преимущества для Лондона.
"Вассальное государство", - сказал бывший глава МИД Британии Борис Джонсон, добавив, что проголосует против столь неприемлемого соглашения.
Британское правительство не раскрыло деталей соглашения с ЕС, текст которого состоит из нескольких сотен страниц.
Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Выход из ЕС поддержали в Великобритании во время референдума в июне 2016 года с 51,9% по сравнению с 48,1% голосов против.
Напомним, согласно данным опроса, жители Великобритании готовы отбросить Brexit и оставить свою страну в составе ЕС.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно исключала очередной референдум по этому вопросу.