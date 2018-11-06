Британцы готовы отбросить Brexit в пользу ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Жители Великобритании готовы отбросить Brexit и оставить свою страну в составе ЕС. Об этом со ссылкой на опрос сообщает Reuters, передает УНН.
В случае нового голосования по Brexit 54% британцев поддержали бы вариант "остаться" против 46%, которые этого не поддержали бы, свидетельствуют данные исследования Survation для Channel 4.
Великобритания должна покинуть блок 29 марта, Лондон и Брюссель работают над обеспечением достижения соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС и избежанием разрушительного сценария "без соглашений".
Даже если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выигрывает битву в своей Консервативной партии, чтобы завершить заключение соглашения, опрос Survation показал, что 33% людей отклонят его, тогда как 26% согласились бы с соглашением.
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Если Мэй не сможет договориться о сделке до 29 марта, 36% сказали, что Великобритания должна выйти из ЕС без соглашения, 35% сказали, что страна должна оставаться в ЕС, и 19% сказали, что выход должен быть отложен до достижения соглашения.
Однако, если бы Мэй достигла соглашения, 43% поддержали бы референдум, чтобы выбрать между принятием соглашения или тем, чтобы остаться в ЕС, по сравнению с 37%, которые будут выступать против этого выбора.
Опрос проводился в виде онлайн-интервью 20 тысяч человек с 20 октября по 2 ноября.
Выход из ЕС поддержали в Великобритании во время референдума в июне 2016 года с 51,9% по сравнению с 48,1% голосов против. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй неоднократно исключала очередной референдум по этому вопросу.
Напомним, более миллиона человек подписали петицию за новый референдум относительно Brexit.