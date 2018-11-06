Британці готові відкинути Brexit на користь ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Жителі Великої Британії готові відкинути Brexit і залишити свою країну у складі ЄС. Про це з посиланням на опитування повідомляє Reuters, передає УНН.
У випадку нового голосування щодо Brexit 54% британців підтримали б варіант "залишитися" проти 46%, які б цього не підтримали, свідчать дані дослідження Survation для Channel 4.
Британія повинна покинути блок 29 березня, Лондон і Брюссель працюють над забезпеченням досягнення угоди про умови виходу Великої Британії з ЄС і уникненням руйнівного сценарію "без угод".
Навіть якщо Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виграє битву у своїй Консервативній партії, щоб завершити укладення угоди, опитування Survation показало, що 33% людей відхилять її, тоді як 26% погодилися б з угодою.
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Якщо Мей не зможе домовитися про угоду до 29 березня, 36% сказали, що Велика Британія повинна вийти з ЄС без угоди, 35% сказали, що країна повинна залишатися у ЄС, і 19% сказали, що вихід повинен бути відкладений до досягнення угоди.
Однак, якби Мей досягла угоди, 43% підтримали б референдум, щоб вибрати між прийняттям угоди або тим, щоб залишитися в ЄС, у порівнянні з 37%, які будуть виступати проти цього вибору.
Опитування проводилося у вигляді онлайн-інтерв'ю 20 тисяч людей з 20 жовтня по 2 листопада.
Вихід з ЄС підтримали у Великій Британії під час референдуму у червні 2016 року з 51,9% до 48,1% голосів проти. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей неодноразово виключала черговий референдум з цього питання.
Нагадаємо, більше мільйона людей підписали петицію за новий референдум стосовно Brexit.