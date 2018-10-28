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Більше мільйона людей підписали петицію за новий референдум стосовно Brexit

Київ • УНН

 • 10170 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Число тих, хто підписав петицію за проведення в Великої Британії ще одного референдуму з питання Brexit перевищило один мільйон чоловік. Про це в суботу повідомила газета The Independent, яка виступила ініціатором створення петиції, інформує УНН.

Петиція була розміщена на сайті change.org три місяці тому. “У 2016 році людям дали висловити свою думку з приводу того, залишатися в Євросоюзі або покинути його. Зараз, коли факти прояснилися, прийшов час людям сказати вирішальне слово стосовно самої угоди, поки не занадто пізно”, — йдеться в петиції.

Офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року у бельгійській столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Сполученому Королівстві перемогу з результатом 51,9% проти 48,1% здобули противники євроінтеграції. Формально Brexit відбудеться 29 березня 2019 року (за британським часом, опівночі з 29 на 30 березня по середньоєвропейському), після чого, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року.

Нагадуємо, Facebook, Google і Microsoft обговорили Brexit з представниками Великої Британії.

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