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The Telegraph: Facebook, Google і Microsoft обговорили Brexit з представниками Великої Британії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Американські компанії Facebook, Google і Microsoft в середу на зустрічі з представниками уряду Великої Британії висловили стурбованість у зв’язку з можливими наслідками для свого бізнесу в разі виходу країни з Європейського союзу без угоди. Про це повідомила газета The Telegraph, інформує УНН.

За її даними, на переговорах були присутні в тому числі міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Джеремі Райт з колегами з відомства, а також представники міністерства торгівлі. Видання зазначає, що керівники британських представництв компаній підняли питання можливого ефекту Brexit на правила отримання віз співробітниками і законодавство в сфері обміну інформацією.

Так, глава місцевого відділення Google Ронан Харріс цікавився законами про передачу даних: рекламний бізнес компанії багато в чому залежить від збору та обміну відомостей про користувачів, а вихід країни з ЄС без угоди призведе до того, що Великій Британії доведеться підписувати нову угоду в цій сфері з Євросоюзом. Відзначається, що всі три корпорації зробили акцент на питанні в’їзду в країну після Brexit і хотіли отримати підтвердження від представників уряду, що вони зможуть і далі наймати співробітників з країн ЄС.

Як повідомляв УНН, Мей поінформує кабмін про переговори щодо Brexit.

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