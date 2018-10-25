The Telegraph: Facebook, Google і Microsoft обговорили Brexit з представниками Великої Британії

За її даними, на переговорах були присутні в тому числі міністр цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Джеремі Райт з колегами з відомства, а також представники міністерства торгівлі. Видання зазначає, що керівники британських представництв компаній підняли питання можливого ефекту Brexit на правила отримання віз співробітниками і законодавство в сфері обміну інформацією.

Так, глава місцевого відділення Google Ронан Харріс цікавився законами про передачу даних: рекламний бізнес компанії багато в чому залежить від збору та обміну відомостей про користувачів, а вихід країни з ЄС без угоди призведе до того, що Великій Британії доведеться підписувати нову угоду в цій сфері з Євросоюзом. Відзначається, що всі три корпорації зробили акцент на питанні в’їзду в країну після Brexit і хотіли отримати підтвердження від представників уряду, що вони зможуть і далі наймати співробітників з країн ЄС.

Як повідомляв УНН, Мей поінформує кабмін про переговори щодо Brexit.