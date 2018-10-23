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Мей поінформує кабмін про переговори щодо Brexit

Мей поінформує кабмін про переговори щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей проінформує кабінет міністрів про хід переговорів щодо Brexit. Про це УНН повідомляє з посиланням на Mirror.

Британський прем'єр напередодні повідомила депутатам, що умови виходу Великої Британії з ЄС були узгоджені на 95%, але що "заковикою" залишається проблема ірландського кордону.

Проте, у палаті громад вона потрапила під вогонь критики з усіх боків, після того як підтвердила, що може схвалити невелике продовження перехідного періоду після виходу Великої Британії з ЄС, щоб забезпечити остаточне врегулювання.

Депутати висловили занепокоєння тим, що це може залишити країну у перехідній угоді як у пастці на невизначений термін.

Тим часом з'явилися повідомлення про те, що кількість депутатів-консерваторів, які письмово закликали до її звільнення, що може запустити голосування про недовіру її уряду, наближається до 48.

При цьому секретар міжнародної торгівлі Ліам Фокс попередив, що було б помилкою виступити проти прем'єр-міністра у вирішальний момент на переговорах щодо Brexit.

"Ми перебуваємо у процесі переговорів. Було б цілковитою дурістю змінити прем'єр-міністра на цьому етапі", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії спростувала підготовку кабміну до повторного референдуму щодо Brexit.

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