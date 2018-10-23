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Прем'єр-міністерка Великої Британії спростувала підготовку кабміну до повторного референдуму щодо Brexit

Прем'єр-міністерка Великої Британії спростувала підготовку кабміну до повторного референдуму щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Уряд Великої Британії не відпрацьовує сценарії дій на випадок проведення нового референдуму з питання про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС. Про це заявила в понеділок прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей, відповідаючи на питання депутатів у парламенті країни про те, чи готується її кабінет до чергового плебісциту, інформує УНН.

“Ні, це не так. Уряд не підтримує повторення референдуму”, — повідомила прем’єр-міністерка.

Мей спростувала повідомлення газети The Sunday Times, яка в неділю повідомила про те, що в оточенні Мей нібито готуються до повторного референдуму та опрацьовують різні кроки у відповідь.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мей впевнена, що Лондону вдасться укласти з Брюсселем угоду по Brexit — Reuters

У своєму виступі Мей повторила, що на цей момент з Євросоюзом погоджено 95% питань, які стосуються виходу Сполученого Королівства з ЄС та умов подальшої співпраці сторін. При цьому проблемним залишається питання про переміщення товарів через кордон між Північною Ірландією, яка виходить з ЄС разом із Великою Британією, та Республікою Ірландія, що залишається в європейському співтоваристві. За словами Мей, зараз опрацьовується питання про створення єдиної з ЄС митної системи, що може допомогти у вирішенні ірландського питання.

Мей також повторила, що не хоче продовження перехідного періоду після Brexit. При цьому вона визнає, що такий варіант може бути необхідний, і перехідний період може бути продовжений на кілька місяців. За словами заступника міністра фінансів Великої Британії Джона Глена, це не означатиме додаткових виплат ЄС із боку Сполученого Королівства.

Як раніше інформував УНН, у суботу в центрі Лондона пройшла масова акція з вимогою провести другий референдум, в якій, за оцінками організаторів, взяли участь близько 700 тисяч осіб. Громадська кампанія “Голос народу” (People’s Vote), яка організувала акцію, вимагає, щоб у простих британців була можливість схвалити або відкинути підсумкову домовленість про умови здійснення Brexit, або проголосувати за збереження Великої Британії у складі ЄС. Прихильники проведення другого референдуму є серед депутатів всіх парламентських партій, включаючи правлячу консервативну, чиє керівництво неодноразово відкидало ідею про повторне волевиявлення народу з питання Brexit.

Офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року в бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% здобули противники євроінтеграції. Переговори стосовно Brexit триватимуть до листопада 2018 року, після чого досягнуту угоду повинні схвалити Європарламент та Вестмінстер. Сам Brexit пройде 29 березня 2019 року, потім, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до 31 грудня 2020 року.

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