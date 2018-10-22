Прем'єр Британії заявила, що готово 95% угоди щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей повідомить депутатам, що "95% угоди" щодо виходу Сполученого Королівства з ЄС (Brexit) узгоджені. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.
Як зазначається, британський прем'єр-міністр донесе це послання до палати громад Великої Британії пізніше в понеділок, коли заявить, що "обриси угоди щодо переважної більшості угоди про вихід (Сполученого Королівства з ЄС - ред.) тепер зрозумілі".
Минулого тижня ЄС заявив про "недостатньо успіхів" у переговорах щодо Brexit і тому відклав запланований спеціальний саміт, який мав відбутися наступного місяця для підписання угоди про вихід Великої Британії з ЄС.
Водночас, як зазначається, Мей повідомить про досягнення у низці областей, що наводить на думку, що загальна угода щодо виходу уже не за горами.
Нагадаємо, Мей впевнена, що Лондону вдасться укласти з Брюсселем угоду щодо Brexit.