Лідери ЄС ухвалили рішення не скликати екстрений саміт щодо Brexit в листопаді - ЗМІ

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Лідери 27 країн-членів Євросоюзу прийняли рішення не скликати поки екстрений саміт по Brexit, який був запланований на 17-18 листопада. Про це кореспонденту ТАРС повідомило в середу джерело в Раді ЄС у кулуарах зустрічі, що проходить в Брюсселі, інформує УНН.