Лідери ЄС ухвалили рішення не скликати екстрений саміт щодо Brexit в листопаді - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Лідери 27 країн-членів Євросоюзу прийняли рішення не скликати поки екстрений саміт по Brexit, який був запланований на 17-18 листопада. Про це кореспонденту ТАРС повідомило в середу джерело в Раді ЄС у кулуарах зустрічі, що проходить в Брюсселі, інформує УНН.
“За підсумками саміту заявлено, що в даний час 27 країн ЄС не планують організувати екстрений саміт щодо Brexit”, — сказав він.
За словами дипломата, лідери готові скликати таку зустріч тільки в тому випадку, якщо буде досягнуто “суттєвого прогресу на переговорах”. “Тільки в разі, якщо головний парламентер ЄС Мішель Барньє повідомить, що досягнуто суттєвого прогресу, який може дозволити вийти на угоду, ми готові скликати екстрену зустріч”, — зазначив він.
Співрозмовник агентства заявив, що саміт ЄС не досяг прориву в переговорах про вихід Великої Британії з спільноти, консультації продовжаться в найближчі тижні.
“Прориву немає. Лідери завершили дискусії, домовившись продовжити консультації протягом наступних тижнів. Є прагнення всіх сторін дійти згоди, однак саміт констатував серйозні проблеми на цьому шляху”, — сказав він.
Інше джерело в Раді ЄС заявило ТАРС: “За підсумками саміту з Brexit лідери 27 країн ЄС відзначили, що, незважаючи на інтенсивні переговори, сторони не досягли достатнього прогресу. Саміт ЄС закликав головного переговірника ЄС Мішеля Барньє продовжити зусилля для досягнення угоди”.
Як повідомляв УНН, голова Європарламенту заявив, що виключає можливість відкласти дату Brexit.