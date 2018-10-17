Голова Європарламенту заявив, що виключає можливість відкласти дату Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Голова Європарламенту Антоніо Таяні вважає, що неможливо відкласти дату виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу, який намічений на 29 березня 2019 року. Про це він заявив в середу на прес-конференції за підсумками свого виступу на саміті ЄС в Брюсселі, передає УНН.
“Я думаю, що ні”, — сказав він, відповідаючи на питання журналістів про те, чи можливо відкласти дату Brexit.
За словами Таяні, сторони повинні дійти згоди до встановленої дати виходу Великої Британії з ЄС. “Найбільш крайній дедлайн — дата виходу Великої Британії. Ми повинні знайти рішення до Brexit”, — сказав глава ЄП, підкресливши, що до кінця року в Європарламенті відбудеться засідання щодо оцінки стану переговорів.
Він також заявив, що прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на саміті ЄС не запропонувала лідерам 27 країн співтовариства нічого нового для досягнення угоди про умови виходу королівства зі складу ЄС.
“Я не почув нічого нового. Вона говорила тоном людини, яка хоче досягти угоди, але змін у змісті виступу не було”, — сказав він.
За словами Таяні, Мей повторила все те, що вже було сказано раніше. При цьому глава Європарламенту зазначив, що на засіданні з обох сторін пролунала пропозиція про продовження на рік перехідного періоду після Brexit.
Як повідомляв УНН, Великій Британії доведеться заплатити за вихід з ЄС до 47,5 млрд доларів.