Голова Європарламенту заявив, що виключає можливість відкласти дату Brexit

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Голова Європарламенту Антоніо Таяні вважає, що неможливо відкласти дату виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу, який намічений на 29 березня 2019 року. Про це він заявив в середу на прес-конференції за підсумками свого виступу на саміті ЄС в Брюсселі, передає УНН.