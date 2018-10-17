Великій Британії доведеться заплатити за вихід з ЄС до 47,5 млрд доларів - ЗМІ

За даними видання, голова британського мінфіну у вівторок на засіданні кабміну сказав, що Велика Британія заощадить тільки від 3 до 9 млрд фунтів (від 4 до 11,9 млрд доларів), якщо вийде з ЄС без торгової угоди. Один з учасників урядової наради, посилаючись на Хаммонда, сказав: “Правова консультація мінфіну полягала в тому, що в разі якщо ми вийдемо без угоди, нам все одно доведеться заплатити ЄС 30-36 млрд фунтів (40 — 47,5 млрд доларів), тому що ми навряд чи виграємо будь-яку справу, яке буде надіслано до міжнародного арбітражу”.

Голова Європейської ради Дональд Туск в опублікованому в понеділок запрошенні лідерам ЄС на саміт до Брюсселя 17-18 жовтня написав, що сценарій виходу Великої Британії з ЄС без досягнення угоди зараз більш імовірний, ніж будь-коли. Він також підтвердив, що 17 жовтня головний парламентер ЄС по Brexit Мішель Барньє проінформує лідерів спільноти про ситуацію на переговорах.

Нагадуємо, Лондон і Брюссель досягли ясності щодо умов, на яких Велика Британія покине ЄС. Про це заявила в понеділок, виступаючи в Палаті громад британського парламенту, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей.