Мей: Велика Британія і ЄС досягли ясності щодо умов Brexit

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 52720 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 97025 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 136658 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 113953 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 106391 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112764 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137056 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74954 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83421 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 175346 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
79 %
750 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

Готувала ракетний удар по базі морпіхів ЗСУ: в Одесі затримали агентку фсб

24 березня, 11:57 • 42149 перегляди
росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

росія намагається звинуватити Україну в атаці на її енергооб’єкти: що відомо

24 березня, 11:59 • 43522 перегляди
Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

Міноборони заявило про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу

24 березня, 11:59 • 47744 перегляди
росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

росія та США відновили переговори в Ер-Ріяді

24 березня, 12:00 • 34265 перегляди
Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

Сили оборони звільнили частину територій біля Дворічної на Харківщині

24 березня, 12:23 • 39416 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 136660 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137056 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 175346 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514829 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594471 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 3529 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 23404 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 24055 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31984 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58554 перегляди
Актуальне
Мей: Велика Британія і ЄС досягли ясності щодо умов Brexit

Мей: Велика Британія і ЄС досягли ясності щодо умов Brexit

Київ • УНН

 • 8714 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Лондон і Брюссель досягли ясності щодо умов, на яких Велика Британія покине ЄС. Про це заявила в понеділок, виступаючи в Палаті громад британського парламенту, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей, інформує УНН.

“Контури домовленності по переважній більшості моментів угоди про вихід, в якій прописані умови нашого виходу з ЄС, тепер зрозумілі”, — сказала глава уряду. Вона підкреслила, що за останні тижні на дискусіях був досягнутий “реальний прогрес”, однак визнала, що “тепер настав час повністю сконцентруватися на нечисленних, але критично важливих питаннях, по яким ще належить домовитися”.

Мей зазначила, що таких невирішених питань залишається два, причому обидва вони стосуються теми майбутнього кордону між республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства Північною Ірландією. Обидві сторони хочуть зберегти кордон прозорим для пересування людей, товарів і послуг, але до теперішнього часу не ясно, як цього домогтися, якщо Велика Британія створює новий митний режим з Євросоюзом. Лондон також не хоче чути про різні митні режими для Північної Ірландії і решти території Сполученого Королівства, що може знову оживити проблему Ольстера і ірландського сепаратизму.

“По-перше, Євросоюз каже, що в найближчі кілька тижнів не залишається часу, щоб опрацювати деталі загальнобританського рішення (проблеми ірландського кордону)”, — сказала Мей, маючи на увазі, що в загальному ринку і митному союзі ЄС залишиться лише одна частина Сполученого Королівства — Північна Ірландія. Лондон послідовно називає неприпустимим такий варіант вирішення проблеми, тому що він призведе до появи кордону в Ірландському морі.

“Ми дали ясно зрозуміти, що ми не можемо погодитися з тим, що загрожує єдності Сполученого Королівства. І я думаю, що весь парламент поділяє цю точку зору уряду”, — сказала Мей.

Друга складність, за словами Мей, полягає в різних підходах до тривалості угоди по Ольстеру. Лондон вважає, що домовленість щодо збереження Північної Ірландії у складі спільного ринку повинна бути обмежена за часом, а не бути безстроковою, як цього хотіли б бачити в ЄС. “По-друге, мені потрібно подивитися британському народові в очі і сказати, що цей особливий прикордонний режим є тимчасовим рішенням”, — сказала Мей.

Як повідомляв УНН, Борис Джонсон закликав чинити опір тиску ЄС на переговорах щодо Brexit.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,844.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.90
Ethereum
$2,085.33