Мей: Велика Британія і ЄС досягли ясності щодо умов Brexit

“Контури домовленності по переважній більшості моментів угоди про вихід, в якій прописані умови нашого виходу з ЄС, тепер зрозумілі”, — сказала глава уряду. Вона підкреслила, що за останні тижні на дискусіях був досягнутий “реальний прогрес”, однак визнала, що “тепер настав час повністю сконцентруватися на нечисленних, але критично важливих питаннях, по яким ще належить домовитися”.

Мей зазначила, що таких невирішених питань залишається два, причому обидва вони стосуються теми майбутнього кордону між республікою Ірландія і частиною Сполученого Королівства Північною Ірландією. Обидві сторони хочуть зберегти кордон прозорим для пересування людей, товарів і послуг, але до теперішнього часу не ясно, як цього домогтися, якщо Велика Британія створює новий митний режим з Євросоюзом. Лондон також не хоче чути про різні митні режими для Північної Ірландії і решти території Сполученого Королівства, що може знову оживити проблему Ольстера і ірландського сепаратизму.

“По-перше, Євросоюз каже, що в найближчі кілька тижнів не залишається часу, щоб опрацювати деталі загальнобританського рішення (проблеми ірландського кордону)”, — сказала Мей, маючи на увазі, що в загальному ринку і митному союзі ЄС залишиться лише одна частина Сполученого Королівства — Північна Ірландія. Лондон послідовно називає неприпустимим такий варіант вирішення проблеми, тому що він призведе до появи кордону в Ірландському морі.

“Ми дали ясно зрозуміти, що ми не можемо погодитися з тим, що загрожує єдності Сполученого Королівства. І я думаю, що весь парламент поділяє цю точку зору уряду”, — сказала Мей.

Друга складність, за словами Мей, полягає в різних підходах до тривалості угоди по Ольстеру. Лондон вважає, що домовленість щодо збереження Північної Ірландії у складі спільного ринку повинна бути обмежена за часом, а не бути безстроковою, як цього хотіли б бачити в ЄС. “По-друге, мені потрібно подивитися британському народові в очі і сказати, що цей особливий прикордонний режим є тимчасовим рішенням”, — сказала Мей.

Як повідомляв УНН, Борис Джонсон закликав чинити опір тиску ЄС на переговорах щодо Brexit.