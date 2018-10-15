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Борис Джонсон закликав чинити опір тиску ЄС на переговорах щодо Brexit

Борис Джонсон закликав чинити опір тиску ЄС на переговорах щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Колишній глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон закликав чинити опір тиску Євросоюзу на переговорах за умовами Brexit. Про це він заявив у своїй статті, опублікованій в неділю газетою The Daily Telegraph, повідомляє УНН.

“Після більш ніж двох років безжалісного зневажань з боку ЄС, прийшов час, щоб Велика Британія почала чинити опір”, — написав він. “Допускаючи зміну конституційного устрою Сполученого Королівства, ЄС ставиться до нас з явним презирством”, — вважає впливовий член правлячої Консервативної партії, який в черговий раз висловив невдоволення урядовим планом щодо Brexit.

Екс-голова МЗС назвав “помилковим” проект британського уряду, згідно з яким Лондон має намір встановити особливий прикордонний режим на ірландському кордоні після Brexit. Такий сценарій, на його думку, не дозволить Північній Ірландії брати участь в угодах про вільну торгівлю, укладених Великою Британією з іншими країнами.

Як повыдомляв УНН, Європейський Союз і Велика Британія узгодили попередні параметри Brexit. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

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