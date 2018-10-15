Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению ЕС на переговорах по Brexit

“После более чем двух лет безжалостного помыкания со стороны ЕС, пришло время, чтобы Великобритания начала сопротивляться”, — написал он. “Допуская изменение конституционного устройства Соединенного Королевства, ЕС относится к нам с явным презрением”, — считает влиятельный член правящей Консервативной партии, который в очередной раз выразил недовольство правительственным планом по Brexit.

Экс-глава МИД назвал “ошибочным” проект британского правительства, согласно которому Лондон намерен установить особый пограничный режим на ирландской границе после Brexit. Такой сценарий, по его мнению, не позволит Северной Ирландии участвовать в сделках о свободной торговле, заключенных Великобританией с другими странами.

Как повыдомляв УНН, Европейский Союз и Великобритания согласовали предварительные параметры Brexit. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.