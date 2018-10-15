ЗМІ: ЄС та Велика Британія досягли попередньої угоди щодо Brexit

Згідно з умовою, Британії матиме перехідний період для виходу з ЄС, який дозволить країні уникнути економічних потрясінь. Інші деталі угоди не розкриваються. Співрозмовники видання водночас зазначили, що будь-яка угода щодо Brexit може бути заблокована “міністрами у Лондоні”.

Передбачається, що попередню версію документа покажуть увечері в неділю на зустрічі послів країн ЄС. Після цього угоду мають обговорити лідери ЄС ввечері 17 жовтня на саміті Європейської Ради. Лише після їхньої домовленності вона матиме силу.

Тим часом, один зі співрозмовників Politico в ЄС підкреслив, що угода все ще обговорюється і в неї можуть бути внесені зміни

Офіційно представники ЄС і Великої Британії не коментували деталі цієї угоди.

Як повідомляв УНН, ЄС сьогодні затвердить режим санкцій по хімзброї і проведе переговори з “східними партнерами”.