СМИ: ЕС и Великобритания достигли предварительного соглашения по Brexit

Согласно соглашению, Британии будет иметь переходный период для выхода из ЕС, который позволит стране избежать экономических потрясений. Другие детали сделки не раскрываются. Собеседники издания одновременно отметили, что любая сделка по Brexit может быть заблокирована “министрами в Лондоне”.

Предполагается, что предварительную версию документа покажут вечером в воскресенье на встрече послов стран ЕС. После этого соглашение должны обсудить лидеры ЕС вечером 17 октября на саммите Европейского Совета. Только после их договоренности она будет иметь силу.

Между тем, один из собеседников Politico в ЕС подчеркнул, что соглашение все еще обсуждается и в нее могут быть внесены изменения

Официально представители ЕС и Великобритании не комментировали детали этого соглашения.

Как сообщал УНН, ЕС сегодня утвердит режим санкций по химоружия и проведет переговоры с “восточными партнерами”.