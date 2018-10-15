Мэй: Великобритания и ЕС достигли ясности относительно условий Brexit

“Контуры сделки по подавляющему большинству моментов соглашения о выходе, в котором прописаны условия нашего выхода из ЕС, теперь ясны”, — сказала глава правительства. Она подчеркнула, что за последние недели на дискуссиях был достигнут “реальный прогресс”, однако признала, что “теперь настало время полностью сконцентрироваться на немногочисленных, но критически важных вопросах, по которым еще предстоит договориться”.

Мэй отметила, что таких неразрешенных вопросов остается два, причем оба они касаются темы будущей границы между республикой Ирландия и частью Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить границу прозрачной для передвижения людей, товаров и услуг, но до настоящего времени не ясно, как этого добиться, если Великобритания создает новый таможенный режим с Евросоюзом. Лондон также не хочет слышать о разных таможенных режимах для Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, что может вновь оживить проблему Ольстера и ирландского сепаратизма.

“Во-первых, Евросоюз говорит, что в ближайшие несколько недель не остается времени, чтобы проработать детали общебританского решения (проблемы ирландской границы)”, — сказала Мэй, имея в виду, что в общем рынке и таможенном союзе ЕС останется лишь одна часть Соединенного Королевства — Северная Ирландия. Лондон последовательно называет недопустимым такой вариант решения проблемы, потому что он приведет к появлению границы в Ирландском море.

“Мы дали ясно понять, что мы не можем согласиться с тем, что угрожает единству Соединенного Королевства. И я думаю, что весь парламент разделяет эту точку зрения правительства”, — сказала Мэй.

Вторая сложность, по словам Мэй, заключается в разных подходах к продолжительности соглашения по Ольстеру. Лондон считает, что договоренность по сохранению Северной Ирландии в составе общего рынка должна быть ограничена по времени, а не быть бессрочной, как этого хотели бы видеть в ЕС. “Во-вторых, мне нужно посмотреть британскому народу в глаза и сказать, что этот особый пограничный режим является временным решением”, — сказала Мэй.

Как сообщал УНН, Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению ЕС на переговорах по Brexit.