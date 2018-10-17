Великобритании придется заплатить за выход из ЕС до 47,5 млрд долларов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Великобритании придется заплатить в качестве отступных за выход из Евросоюза до 36 млрд фунтов (47,5 млрд долларов), если на переговорах по Brexit она не сможет договориться о заключении торговой сделки. Об этом во вторник сообщила газета Tha Daily Telegraph со ссылкой на министра финансов Соединенного Королевства Филиппа Хаммонда, информирует УНН.
По данным издания, глава британского минфина во вторник на заседании кабмина сказал, что Великобритания сэкономит только от 3 до 9 млрд фунтов (от 4 до 11,9 млрд долларов), если выйдет из ЕС без торговой сделки. Один из участников правительственного совещания, ссылаясь на Хаммонда, сказал: “Правовая консультация минфина состояла в том, что в случае если мы выйдем без сделки, нам все равно придется заплатить ЕС 30-36 млрд фунтов (40 — 47,5 млрд долларов), потому что мы вряд ли выиграем какое-либо дело, которое отправится в международный арбитраж”.
Председатель Европейского совета Дональд Туск в опубликованном в понедельник приглашении лидерам ЕС на саммит в Брюссель 17-18 октября написал, что сценарий выхода Великобритании из ЕС без достижения соглашения сейчас более вероятен, чем когда-либо. Он также подтвердил, что 17 октября главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье проинформирует лидеров сообщества о ситуации на переговорах.
Напоминаем, Лондон и Брюссель достигли ясности относительно условий, на которых Великобритания покинет ЕС. Об этом заявила в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.