Великобритании придется заплатить за выход из ЕС до 47,5 млрд долларов - СМИ

По данным издания, глава британского минфина во вторник на заседании кабмина сказал, что Великобритания сэкономит только от 3 до 9 млрд фунтов (от 4 до 11,9 млрд долларов), если выйдет из ЕС без торговой сделки. Один из участников правительственного совещания, ссылаясь на Хаммонда, сказал: “Правовая консультация минфина состояла в том, что в случае если мы выйдем без сделки, нам все равно придется заплатить ЕС 30-36 млрд фунтов (40 — 47,5 млрд долларов), потому что мы вряд ли выиграем какое-либо дело, которое отправится в международный арбитраж”.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в опубликованном в понедельник приглашении лидерам ЕС на саммит в Брюссель 17-18 октября написал, что сценарий выхода Великобритании из ЕС без достижения соглашения сейчас более вероятен, чем когда-либо. Он также подтвердил, что 17 октября главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье проинформирует лидеров сообщества о ситуации на переговорах.

Напоминаем, Лондон и Брюссель достигли ясности относительно условий, на которых Великобритания покинет ЕС. Об этом заявила в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй.