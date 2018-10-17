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Глава Европарламента заявил, что исключает возможность отложить дату Brexit

Глава Европарламента заявил, что исключает возможность отложить дату Brexit

Киев  •  УНН

 • 8090 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что невозможно отложить дату выхода Великобритании из состава Евросоюза, который намечен на 29 марта 2019 года. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции по итогам своего выступления на саммите ЕС в Брюсселе, передает УНН.

“Я думаю, что нет”, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, возможно ли отложить дату Brexit.

По словам Таяни, стороны должны достичь соглашения до установленной даты выхода Великобритании из ЕС. “Самый крайний дедлайн — дата выхода Великобритании. Мы должны найти решение до Brexit”, — сказал глава ЕП, подчеркнув, что до конца года в Европарламенте пройдет заседание по оценке состояния переговоров.

Он также заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС не предложила лидерам 27 стран сообщества ничего нового для достижения соглашения об условиях выхода королевства из состава ЕС.

“Я не услышал ничего нового. Она говорила тоном человека, который хочет достичь соглашения, но изменений в содержании выступления не было”, — сказал он.

По словам Таяни, Мэй повторила все то, что уже было сказано ранее. При этом глава Европарламента отметил, что на заседании с обеих сторон прозвучало предложение о продлении на год переходного периода после Brexit.

Как сообщал УНН, Великобритании придется заплатить за выход из ЕС в 47,5 млрд долларов.

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