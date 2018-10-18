Лидеры ЕС приняли решение не созывать экстренный саммит по Brexit в ноябре - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Лидеры 27 стран-членов Евросоюза приняли решение не созывать пока экстренный саммит по Brexit, который был запланирован на 17-18 ноября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду источник в Совете ЕС в кулуарах встречи, проходящей в Брюсселе, передает УНН.
“По итогам саммита заявлено, что в настоящее время 27 стран ЕС не планируют организовать экстренный саммит по Brexit”, — сказал он.
По словам дипломата, лидеры готовы созвать такую встречу только в том случае, если будет достигнут “существенный прогресс на переговорах”. “Только в случае, если главный переговорщик ЕС Мишель Барнье сообщит, что достигнут существенный прогресс, который может позволить выйти на сделку, мы готовы созывать экстренную встречу”, — отметил он.
Собеседник агентства заявил, что саммит ЕС не достиг прорыва в переговорах о выходе Великобритании из сообщества, консультации продолжатся в ближайшие недели.
“Прорыва нет. Лидеры завершили дискуссии, договорившись продолжить консультации в течение следующих недель. Есть стремление всех сторон достичь соглашения, однако саммит констатировал серьезные проблемы на этом пути”, — сказал он.
Другой источник в Совете ЕС заявил ТАСС: “По итогам саммита по Brexit лидеры 27 стран ЕС отметили, что, несмотря на интенсивные переговоры, стороны не достиги достаточного прогресса. Саммит ЕС призвал главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье продолжить усилия для достижения соглашения”.
Как сообщал УНН, председатель Европарламента заявил, что исключает возможность отложить дату Brexit.