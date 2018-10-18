Reuters: Мей впевнена, що Лондону вдасться укласти з Брюсселем угоду по Brexit

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила впевненість, що Лондону вдасться в підсумку укласти з Брюсселем угоду по Brexit. Про це в середу повідомило агентство Reuters з посиланням на урядове джерело, яке процитувало звернення британського прем’єра до лідерів ЄС в Брюсселі, інформує УНН.