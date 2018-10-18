Reuters: Мей впевнена, що Лондону вдасться укласти з Брюсселем угоду по Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила впевненість, що Лондону вдасться в підсумку укласти з Брюсселем угоду по Brexit. Про це в середу повідомило агентство Reuters з посиланням на урядове джерело, яке процитувало звернення британського прем’єра до лідерів ЄС в Брюсселі, інформує УНН.
“Ми продемонстрували, що разом ми можемо конструктивно домовлятися з важких питань. Я як і раніше впевнена в позитивному результаті (переговорів)”, — сказала Мей.
За словами глави британського уряду, сторонам переговорів “на завершальному етапі буде потрібна мужність, довіра”.
Як повідомляв УНН, Лондон і Брюссель досягли ясності щодо умов, на яких Велика Британія покине ЄС. Про це заявила в понеділок, 15 жовтня, виступаючи в Палаті громад британського парламенту, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей.