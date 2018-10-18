Reuters: Мэй уверена, что Лондону удастся заключить с Брюсселем соглашение по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила уверенность, что Лондону удастся в итоге заключить с Брюсселем соглашение по Brexit. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственный источник, который процитировал обращение британского премьера к лидерам ЕС в Брюсселе, передает УНН.
“Мы продемонстрировали, что вместе мы можем конструктивно договариваться по трудным вопросам. Я по-прежнему уверена в положительном исходе (переговоров)”, — сказала Мэй.
По словам главы британского правительства, сторонам переговоров “на завершающем этапе потребуется мужество, доверие”.
Как сообщал УНН, Лондон и Брюссель достигли ясности относительно условий, на которых Великобритания покинет ЕС. Об этом заявила в понедельник, 15 октября, выступая в Палате общин британского парламента, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.