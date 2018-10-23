Премьер-министресса Великобритании опровергла подготовку кабмина к повторному референдуму относительно Brexit

“Нет, это не так. Правительство не поддерживает повторение референдума”.

Мэй опровергла сообщение газеты The Sunday Times, которая в воскресенье сообщила о том, что в окружении Мэй якобы готовятся к повторному референдума и прорабатывают различные шаги.

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В своем выступлении Мэй повторила, что к настоящему моменту с Евросоюзом согласовано 95% вопросов, касающихся выхода Соединенного Королевства из ЕС и условий дальнейшего сотрудничества сторон. При этом камнем преткновения остается вопрос о перемещении товаров через границу между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе с Великобританией, и остающейся в европейском сообществе Республикой Ирландия. По словам Мэй, в настоящий момент прорабатывается вопрос о создании единой с ЕС таможенной системы, что может помочь в решении ирландского вопроса.

Мэй также подчеркнула, что не хочет продления переходного периода после Brexit. При этом она признает, что такой вариант может быть необходим, и переходный период может быть продлен на несколько месяцев. По словам заместителя министра финансов Великобритании Джона Глена, это не будет означать дополнительных выплат ЕС со стороны Великобритании.

Как ранее информировал УНН, в субботу в центре Лондона прошла массовая акция с требованием провести второй референдум, в которой, по оценкам организаторов, приняли участия около 700 тысяч человек. Общественная кампания “Голос народа” (People’s Vote), которая организовала акцию, требует, чтобы у простых британцев была возможность одобрить или отвергнуть итоговую договоренность об условиях осуществления Brexit, либо проголосовать за сохранение Великобритании в составе ЕС. Сторонники проведения второго референдума есть среди депутатов всех парламентских партий, включая правящую Консервативную, чье руководство неоднократно отвергало идею о повторном волеизъявлении народа по вопросу Brexit.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit продлятся до ноября 2018 года, после чего достигнутое соглашение должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.