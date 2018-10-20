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Лондон вийшов на марш з вимогою референдуму стосовно угоди щодо Brexit

Лондон вийшов на марш з вимогою референдуму стосовно угоди щодо Brexit

Київ • УНН

 • 9418 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Тисячі демонстрантів у суботу зібралися на "Марш за майбутнє" у центрі Лондона, щоб закликати до другого референдуму щодо остаточної угоди стосовно виходу Великої Британії з Європейського Союзу (Brexit), передає УНН з посиланням на The Independent.

Демонстранти пройдуть вулицями Вестмінстера - історичного району Лондона, де розташований Вестмінстерський палац, в якому засідає парламент Великої Британії.

Як пише видання, активісти акцентують увагу на тому, як наслідки Brexit відчуватимуть молодші покоління.

Зазначається, що демографічний розподіл на референдумі 2016 року був вражаючим: три чверті британців віком від 24 років і молодше проголосували за те, щоб залишитись у ЄС, у той час, коли 61% громадян старше 65 років хотіли залишити блок.

"Цей марш - це можливість знайти спільну мову. Незалежно від того, чи проголосували люди за те, щоб залишитися в ЄС, чи вийти з нього, усі бачать, що "план Чекерс" (позиція на переговорах з ЄС, узгоджена в липні на виїзному засіданні уряду в заміській резиденції Чекерс - ред.) - це політичний та практичний провал. Екстремальна "відсутність угоди" – літаки, які не можуть злетіти, затримки з продовольством та медичними послугами - залишається малоймовірною, але все, що врешті буде зібране абияк, буде, очевидно, гіршим результатом, ніж залишатися в ЄС", - пишуть організатори мітингу.

Очікується, що на марш прийдуть близько 100 тис. людей, що стане найбільшим мітингом із закликом до народного голосування щодо будь-якої фінальної угоди стосовно Brexit з червня цього року. Тоді марш проти виходу Великої Британії з Євросоюзу в Лондоні відвідали понад 100 тисяч осіб.

Як повідомляв УНН, лідери 27 країн-членів Євросоюзу цього тижня прийняли рішення не скликати поки екстрений саміт щодо Brexit, який був запланований на 17-18 листопада.

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