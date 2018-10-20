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Лондон вышел на марш с требованием референдума по соглашению о Brexit

Лондон вышел на марш с требованием референдума по соглашению о Brexit

Киев  •  УНН

 • 9418 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Тысячи демонстрантов в субботу собрались на "Марш за будущее" в центре Лондона, чтобы призвать ко второму референдуму по окончательному соглашению относительно выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit), передает УНН со ссылкой на The Independent.

Демонстранты пройдут по улицам Вестминстера - исторического района Лондона, где расположен Вестминстерский дворец, в котором заседает парламент Великобритании.

Как пишет издание, активисты акцентируют внимание на том, как последствия Brexit будут чувствовать младшие поколения.

Отмечается, что демографическое деление на референдуме 2016 года было впечатляющим: три четверти британцев в возрасте от 24 лет и младше проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС, в то время, когда 61% граждан старше 65 лет хотели оставить блок.

"Этот марш - это возможность найти общий язык. Независимо от того, проголосовали люди за то, чтобы остаться в ЕС, или выйти из него, все видят, что "план Чекерс" (позиция на переговорах с ЕС, согласованная в июле на выездном заседании правительства в загородной резиденции Чекерс - ред.) - это политический и практический провал. Экстремальное "отсутствие соглашения" - самолеты, которые не могут взлететь, задержки с продовольствием и медицинскими услугами - остается маловероятным, но все, что в конце-концов будет собрано кое-как, будет, очевидно, худшим результатом, чем оставаться в ЕС", - пишут организаторы митинга.

Ожидается, что на марш придут около 100 тыс. человек, что станет самым крупным митингом с призывом к народному голосованию по любому финальному соглашению о Brexit с июня этого года. Тогда марш против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне посетили более 100 тыс. человек.

Как сообщал УНН, лидеры 27 стран-членов Евросоюза на этой неделе приняли решение не созывать пока экстренный саммит по Brexit, который был запланирован на 17-18 ноября.

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