Понад 100 тисяч людей вийшли на марш проти Brexit в Лондоні

“Моє повідомлення сьогодні дуже просте: продовжуйте боротися, сподівайтеся, ми переможемо”, — заявив голова партії ліберальних демократів Вінс Кейбл.

Акція була приурочена до річниці референдуму в 2016 році, за підсумками якого 52% громадян Великої Британії проголосували за вихід країни з Євросоюзу. Протестуючі пройшли від вулиці Пелл-Мелл до Парламентської площі в Лондоні. У той же час, в районі Вестмінстера пройшла акція на підтримку Brexit, яку відвідали “сотні” людей, точна кількість її учасників не уточнюється.

Як повідомляв УНН, ЄС і Велика Британія зберігають серйозні розбіжності стосовно Brexit.