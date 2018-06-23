Понад 100 тисяч людей вийшли на марш проти Brexit в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Марш проти виходу Великої Британії з Євросоюзу в Лондоні відвідали понад 100 тисяч осіб, повідомляє телеканал Sky News з посиланням на громадську організацію People’s Vote UK, яка організувала захід, передає УНН.
“Моє повідомлення сьогодні дуже просте: продовжуйте боротися, сподівайтеся, ми переможемо”, — заявив голова партії ліберальних демократів Вінс Кейбл.
Акція була приурочена до річниці референдуму в 2016 році, за підсумками якого 52% громадян Великої Британії проголосували за вихід країни з Євросоюзу. Протестуючі пройшли від вулиці Пелл-Мелл до Парламентської площі в Лондоні. У той же час, в районі Вестмінстера пройшла акція на підтримку Brexit, яку відвідали “сотні” людей, точна кількість її учасників не уточнюється.
Як повідомляв УНН, ЄС і Велика Британія зберігають серйозні розбіжності стосовно Brexit.