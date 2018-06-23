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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 101600 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 109510 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Более 100 000 человек вышли на марш против Brexit в Лондоне

Более 100 000 человек вышли на марш против Brexit в Лондоне

Киев  •  УНН

 • 11557 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Марш против выхода Великобритании из Евросоюза в Лондоне посетили более 100 000 человек, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на общественную организацию People's Vote UK, которая организовала мероприятие, передает УНН.

“Мое сообщение сегодня очень простое: продолжайте бороться, надейтесь, мы победим”, — заявил глава партии либеральных демократов Винс Кейбл.

Акция была приурочена к годовщине референдума в 2016 году, по итогам которого 52% граждан Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза. Протестующие прошли от улицы Пэлл-Мэлл до Парламентской площади в Лондоне. В то же время, в районе Вестминстера прошла акция в поддержку Brexit, которую посетили “сотни” человек, точное количество ее участников не уточняется.

Как сообщал УНН, ЕС и Великобритания сохраняют серьезные разногласия относительно Brexit.

Украинские Национальные Новости

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