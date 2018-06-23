Более 100 000 человек вышли на марш против Brexit в Лондоне

“Мое сообщение сегодня очень простое: продолжайте бороться, надейтесь, мы победим”, — заявил глава партии либеральных демократов Винс Кейбл.

Акция была приурочена к годовщине референдума в 2016 году, по итогам которого 52% граждан Великобритании проголосовали за выход страны из Евросоюза. Протестующие прошли от улицы Пэлл-Мэлл до Парламентской площади в Лондоне. В то же время, в районе Вестминстера прошла акция в поддержку Brexit, которую посетили “сотни” человек, точное количество ее участников не уточняется.

Как сообщал УНН, ЕС и Великобритания сохраняют серьезные разногласия относительно Brexit.