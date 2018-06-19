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ЄС і Велика Британія зберігають серйозні розбіжності стосовно Brexit

ЄС і Велика Британія зберігають серйозні розбіжності стосовно Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Євросоюз і Велика Британія зберігають серйозні розбіжності по Brexit в питанні Ірландії, незважаючи на прогрес, досягнутий на переговорах щодо умов виходу Лондона з спільноти. Про це йдеться спільній заяві ЄС і Великої Британії, яке оприлюднив головний парламентер Євросоюзу по Brexit Мішель Барньє, інформує УНН.

“Ми просунулися вперед з деяких питань, що стосуються поділу, щодо яких європейський бізнес потребує визначеності, таким як митниця, податок на додану вартість, Євроатом, сертифікати на товари”, — заявив Барньє.

Тим часом в заяві констатується наявність “серйозних розбіжностей” з проблеми протоколу про взаєминах між Ірландією, яка залишається в ЄС, і Північною Ірландією, яка залишає Євросоюз в складі Сполученого королівства. “Я хочу підкреслити, що Угода про вихід (Великої Британії з ЄС) має включати повністю працездатне рішення для Ірландії та Північної Ірландії”, — додав Барньє.

Згідно із заявою, проблема полягає в необхідності забезпечити вільне переміщення людей і товарів через цю межу, тоді як легальний базис для цього зникне разом з виходом Великої Британії з Євросоюзу. При цьому Брюссель і Лондон побоюються, що відсутність стабільного і ефективного вирішення можуть спричинити поновлення сепаратистських настроїв в Північній Ірландії.

“Я представлю звіт про стан переговорів з Великою Британією Європейській Раді (на саміті ЄС в Брюсселі 28-29 червня) і Європарламенту. Сьогодні ми зробили важливий крок вперед в цих переговорах, але ще багато роботи належить завершити до жовтня”, — додав Барньє.

ЄС і Велика Британія повинні закінчити підготовку тексту Угоди про вихід до жовтня цього року, щоб встигнути підписати його і провести ратифікацію усіма країнами ЄС до дати офіційного виходу Великої Британії — 29 березня 2019 року.

Як повідомляв УНН, британський уряд назвав три сценарії для голосування парламенту щодо Brexit.

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