Британський уряд назвав три сценарії для голосування парламенту щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Відомство Великої Британії, яке займається питанням Brexit, напередодні виклав запропонований проєвропейським депутатам компроміс, в якому викладаються три сценарії, відповідно до яких буде ініційовано голосування в парламенті з приводу виходу країни з Європейського Союзу, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Це гарантує, що у всіх випадках парламент може притягти уряд до відповідальності, при цьому дозволяючи уряду реалізувати волю британського народу, як вони висловили її на референдумі", - сказав представник відомства щодо Brexit.
"Ми включили три сценарії, які можуть привести до голосування в обох палатах: а) якщо парламент відхилить угоду уряду з ЄС, б) якщо угода не може бути досягнута, в) якщо немає узгодженої угоди до 21 січня 2019 року", - додав він.
Нагадаємо, 12 червня нижня палата британського парламенту ухвалила план з виходу Великої Британії з Євросоюзу.
13 червня кабінет міністрів Великої Британії консерватора Терези Мей отримав у британському парламенті підтримку своєї позиції щодо виходу з Євросоюзу.