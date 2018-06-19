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ЕС и Великобритания сохраняют серьезные разногласия относительно Brexit

ЕС и Великобритания сохраняют серьезные разногласия относительно Brexit

Киев  •  УНН

 • 8949 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Евросоюз и Великобритания сохраняют серьезные разногласия по Brexit в вопросе Ирландии, несмотря на прогресс, достигнутый на переговорах об условиях выхода Лондона с сообщества. Об этом говорится совместном заявлении ЕС и Великобритании, которое обнародовал главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье, передает УНН.

“Мы продвинулись вперед по некоторым вопросам, касающимся разделения, в отношении которых европейский бизнес нуждается в определенности, таким как таможня, налог на добавленную стоимость, Евроатом, сертификаты на товары”, — заявил Барнье.

Между тем в заявлении констатируется наличие “серьезных разногласий” по проблеме протокола о взаимоотношениях между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией, которая покидает Евросоюз в составе Соединенного королевства. “Я хочу подчеркнуть, что Соглашение о выходе (Великобритании из ЕС) должно включать полностью работоспособное решение для Ирландии и Северной Ирландии”, — заявил Барнье.

Согласно заявлению, проблема заключается в необходимости обеспечить свободное перемещение людей и товаров через эту границу, тогда как легальный базис для этого исчезнет вместе с выходом Великобритании из Евросоюза. При этом Брюссель и Лондон опасаются, что отсутствие стабильного и действенного решения могут вызвать возобновление сепаратистских настроений в Северной Ирландии.

“Я представлю отчет о состоянии переговоров с Великобританией Европейскому совету (на саммите ЕС в Брюсселе 28-29 июня) и Европарламенту. Сегодня мы сделали важный шаг вперед в этих переговорах, но еще много работы предстоит завершить до октября”, — добавил Барнье.

ЕС и Великобритания должны закончить подготовку текста Соглашения о выходе к октябрю этого года, чтоб успеть подписать его и провести ратификацию всеми странами ЕС до даты официального выхода Великобритании — 29 марта 2019 года.

Как сообщал УНН, британское правительство назвало три сценария для голосования парламента по Brexit.

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