Британський бізнесмен пожертвував 1 млн фунтів стерлінгів на другий референдум щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Британський мультимільйонер Джуліан Данкертон пожертвував 1 млн фунтів стерлінгів (близько 1,2 млн доларів США) громадської кампанії People's Vote, яка виступає за проведення нового референдуму щодо Brexit. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
За даними видання, Данкертон вважає, що People’s Vote дає реальний шанс “переламати” ситуацію навколо виходу Великобританії з Євросоюзу.
Як зазначається, Данкертон заявив, що британські політики “лише внесли плутанину” в суперечки з Brexit.
People’s Vote виступає за проведення референдуму, який дозволить британцям схвалити або відкинути проект угоди між Британією та ЄС щодо Brexit.
Нагадаємо, якщо переговори щодо Brexit з Брюсселем не завершаться угодою, половина британців вважає, що остаточне рішення про те, чи має Сполучене Королівство залишити Євросоюз, повинно бути прийнятим громадськістю на референдумі.