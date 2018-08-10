Британці хочуть провести другий референдум у разі провалу угоди щодо Brexit - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Якщо переговори щодо Brexit з Брюсселем не завершаться угодою, половина британців вважає, що остаточне рішення про те, чи має Сполучене Королівство залишити Євросоюз, повинно бути прийнятим громадськістю на референдумі. Про це свідчать дані останнього опитування YouGov, передає УНН з посиланням на Euroaktiv.
Серед 10 тис. опитаних британців, вдвічі більше респондентів висловились за те, щоб громадськість, а не парламент, приймала рішення щодо того, чи має країна залишити ЄС.
Так, опитування, проведене з 31 липня по 7 серпня, виявило, що 45% виборців підтримали ідею про проведення референдуму після завершення переговорів, незалежно від результату, 34% виступили проти нього.
Відповідаючи на запитання, хто повинен приймати рішення щодо Brexit у випадку провалу угоди, 50% висловились за проведення голосування на референдумі, і лише 25% - що рішення має приймати парламент.
Опитування також виявило, що 74% опитаних не задоволені ходом нинішніх переговорів щодо Brexit, а 68% вважають, що британська сторона отримає погану угоду.
Як повідомляв УНН, раніше ЄС відкинув британський план щодо митного союзу після Brexit.