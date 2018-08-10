Британцы хотят провести второй референдум в случае провала соглашения по Brexit - опрос

Среди 10 тыс. опрошенных британцев, вдвое больше респондентов высказались за то, чтобы общественность, а не парламент, принимала решение о том, должна ли страна оставить ЕС.

Так, опрос, проведенный с 31 июля по 7 августа, выявило, что 45% избирателей поддержали идею о проведении референдума после завершения переговоров, независимо от результата, 34% выступили против него.

Отвечая на вопрос, кто должен принимать решение о Brexit в случае провала соглашения, 50% высказались за проведение голосования на референдуме, и только 25% - что решение должен принимать парламент.

Опрос также показал, что 74% опрошенных не удовлетворены ходом нынешних переговоров по Brexit, а 68% считают, что британская сторона получит плохое соглашение.

Как сообщал УНН, ранее ЕС отверг британский план по таможенному союзу после Brexit.