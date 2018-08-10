Британцы хотят провести второй референдум в случае провала соглашения по Brexit - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Если переговоры по Brexit с Брюсселем не завершатся соглашением, половина британцев считает, что окончательное решение о том, должно ли Соединенное Королевство покинуть Евросоюз, должно быть принятым общественностью на референдуме. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса YouGov, передает УНН со ссылкой на Euroaktiv.
Среди 10 тыс. опрошенных британцев, вдвое больше респондентов высказались за то, чтобы общественность, а не парламент, принимала решение о том, должна ли страна оставить ЕС.
Так, опрос, проведенный с 31 июля по 7 августа, выявило, что 45% избирателей поддержали идею о проведении референдума после завершения переговоров, независимо от результата, 34% выступили против него.
Отвечая на вопрос, кто должен принимать решение о Brexit в случае провала соглашения, 50% высказались за проведение голосования на референдуме, и только 25% - что решение должен принимать парламент.
Опрос также показал, что 74% опрошенных не удовлетворены ходом нынешних переговоров по Brexit, а 68% считают, что британская сторона получит плохое соглашение.
Как сообщал УНН, ранее ЕС отверг британский план по таможенному союзу после Brexit.