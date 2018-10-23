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Мэй проинформирует кабмин о переговорах по Brexit

Мэй проинформирует кабмин о переговорах по Brexit

Киев  •  УНН

 • 7553 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй проинформирует кабинет министров о ходе переговоров по Brexit. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Mirror.

Британский премьер накануне сообщила депутатам, что условия выхода Великобритании из ЕС были согласованы на 95%, но что "загвоздкой" остается проблема ирландской границы.

Тем не менее, в палате общин она попала под огонь критики со всех сторон, после того как подтвердила, что может принять небольшое продление переходного периода после выхода Великобритании из ЕС, чтобы обеспечить окончательное урегулирование.

Депутаты выразили озабоченность тем, что это может оставить страну в переходном соглашении как в ловушке на неопределенный срок.

Тем временем появились сообщения о том, что число депутатов-консерваторов, которые письменно призвали к ее увольнению, что может запустить голосование о недоверии ее правительству, приближается к 48.

При этом секретарь международной торговли Лиам Фокс предупредил, что было бы ошибкой выступить против премьер-министра в решающий момент на переговорах по Brexit.

"Мы находимся в процессе переговоров. Было бы полной глупостью изменить премьер-министра на этом этапе", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Великобритании опровергла подготовку кабмина к повторному референдуму относительно Brexit.

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