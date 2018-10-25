The Telegraph: Facebook, Google и Microsoft обсудили Brexit с представителями Великобритании

По ее данным, на переговорах присутствовали в том числе министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Джереми Райт с коллегами из ведомства, а также представители министерства торговли. Издание отмечает, что руководители британских представительств компаний подняли вопрос возможного эффекта Brexit на правила получения виз сотрудниками и законодательство в сфере обмена информацией.

Так, глава местного отделения Google Ронан Харрис интересовался законами о передаче данных: рекламный бизнес компании во многом зависит от сбора и обмена сведений о пользователях, а выход страны из ЕС без сделки приведет к тому, что Великобритании придется подписывать новое соглашение в этой сфере с Евросоюзом. Отмечается, что все три корпорации сделали акцент на вопросе въезда в страну после Brexit и хотели получить подтверждение от представителей правительства, что они смогут и дальше нанимать сотрудников из стран ЕС.

Как сообщал УНН, Мэй проинформирует Кабмин о переговорах по Brexit.