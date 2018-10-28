Более миллиона человек подписали петицию за новый референдум по Brexit

Петиция была размещена на сайте change.org три месяца назад. “В 2016 году людям дали высказать свое мнение по поводу того, оставаться в Евросоюзе или покинуть его. Сейчас, когда факты прояснились, пришло время людям сказать решающее слово по самому соглашению, пока не слишком поздно”, — говорится в петиции.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Напоминаем, Facebook, Google и Microsoft обсудили Brexit с представителями Великобритании.