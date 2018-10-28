Более миллиона человек подписали петицию за новый референдум по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Число тех, кто подписал петицию за проведение в Великобритании еще одного референдума по вопросу Brexit превысило один миллион человек. Об этом в субботу сообщила газета The Independent, которая выступила инициатором создания петиции, информирует УНН.
Петиция была размещена на сайте change.org три месяца назад. “В 2016 году людям дали высказать свое мнение по поводу того, оставаться в Евросоюзе или покинуть его. Сейчас, когда факты прояснились, пришло время людям сказать решающее слово по самому соглашению, пока не слишком поздно”, — говорится в петиции.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.
Напоминаем, Facebook, Google и Microsoft обсудили Brexit с представителями Великобритании.