Мей заявила, що підсумкова угода по Brexit готова на 95%

“Прем’єр-міністерка виклала канцлеру останню інформацію про хід переговорів по Brexit, сказавши, що в даний час завершена робота над 95% угоди про вихід (Великобританії з ЄС), і що вона впевнена в тому, що рішення по північноірландському „бекстопу“ (режиму підтримки збереження Ольстера в складі спільного ринку ЄС) може бути знайдене”, — йдеться в електронному листі. Мей додала, що влада Сполученого Королівства прагне до швидкого просування вперед в питанні узгодження угоди по Brexit, і що обидві сторони переговорів докладають максимум зусиль для того, щоб досягти підсумкової угоди.

У свою чергу, Курц заявив, що в якості країни — голови ЄС Австрія готова надавати і Лондону, і Брюсселю сприяння на шляху якнайшвидшого укладення остаточної угоди по Brexit.

Нагадуємо, один з ключових спонсорів кампанії по виходу Великої Британії з Євросоюзу, британський підприємець Аррон Бенкс відкинув інформацію про те, що організована ним перед референдумом щодо Brexit агітаційна програма Leave.EU фінансувалася з Росії.