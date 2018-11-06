Мэй заявила, что итоговое соглашение по Brexit готово на 95%

“Премьер-министресса изложила канцлеру последнюю информацию о ходе переговоров по Brexit, сказав, что в настоящее время завершена работа над 95% соглашения о выходе (Великобритании из ЕС), и что она уверена в том, что решение по североирландскому „бэкстопу“ (режиму поддержки сохранения Ольстера в составе общего рынка ЕС) может быть найдено”, — говорится в этом сообщении. Мэй добавила, что власти Соединенного Королевства стремятся к быстрому продвижению вперед в вопросе согласования сделки по Brexit, и что обе стороны переговоров прилагают максимум усилий для того, чтобы достичь итогового соглашения.

В свою очередь, Курц заявил, что в качестве страны — председателя ЕС Австрия готова оказывать и Лондону, и Брюсселю содействие на пути скорейшего заключения окончательной сделки по Brexit.

Напоминаем, один из ключевых спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, британский предприниматель Аррон Бэнкс отверг информацию о том, что организованная им перед референдумом по Brexit агитационная программа Leave.EU финансировалась из России.