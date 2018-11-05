Спонсор Brexit відкинув інформацію про отримання фінансування з Росії

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Один з ключових спонсорів кампанії по виходу Великої Британії з Євросоюзу, британський підприємець Аррон Бенкс відкинув інформацію про те, що організована ним перед референдумом щодо Brexit агітаційна програма Leave.EU фінансувалася з Росії. Про це підприємець заявив в інтерв’ю програмі “Шоу Ендрю Марра” на BBC, повідомляє УНН.