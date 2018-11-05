Спонсор Brexit відкинув інформацію про отримання фінансування з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Один з ключових спонсорів кампанії по виходу Великої Британії з Євросоюзу, британський підприємець Аррон Бенкс відкинув інформацію про те, що організована ним перед референдумом щодо Brexit агітаційна програма Leave.EU фінансувалася з Росії. Про це підприємець заявив в інтерв’ю програмі “Шоу Ендрю Марра” на BBC, повідомляє УНН.
Відповідно до британського законодавства, іноземні пожертвування на політичні кампанії в країні заборонені. Раніше про те, що Бенкс неодноразово зустрічався з послом Росії в Лондоні Олександром Яковенком і брав участь в бізнес-схемах, пов’язаних з Росією, повідомляли видання The Sunday Times і The Observer.
У зв’язку з цим у Великій Британії в даний час, як нагадує BBC, проти Бенкса ведеться розслідування. Співробітники правоохоронних органів намагаються з’ясувати, чи дійсно бізнесмен був “справжнім джерелом” фінансування кампанії Leave.EU, на яку було витрачено 8 млн фунтів (близько 10,4 млн доларів).
В інтерв’ю програмі “Шоу Ендрю Марра” підприємець, як вказує телерадіомовна компанія, запевнив, що всі кошти, витрачені на цю програму, були з його британських підприємств. “Не було ніяких російських грошей і втручання будь-якого типу (в цю кампанію) також не було”, — заявив Бенкс, підкресливши, що в цьому питанні йому б хотілося бути гранично відвертим.
Фінансування Leave.EU, за його словами, забезпечила британська компанія з обмеженою відповідальністю Rock Services (вона займається страховим бізнесом). “Ми страхуємо близько півмільйона клієнтів в рік, що відповідає чисельності населення Манчестера”, — додав Бенкс, помітивши, що оборотні кошти цієї компанії з урахуванням обсягу страхових внесків складають 250 млн фунтів (близько 324,2 млн доларів).
Як повідомляв УНН, понад 50 британських бізнес-лідерів закликали до “народного голосування” щодо угоди про Brexit.