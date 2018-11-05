Спонсор Brexit отверг информацию о получении финансирования из России
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Один из ключевых спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, британский предприниматель Аррон Бэнкс отверг информацию о том, что организованная им перед референдумом по Brexit агитационная программа Leave.EU финансировалась из России. Об этом предприниматель заявил в интервью программе “Шоу Эндрю Марра” на BBC, сообщает УНН.
Согласно британскому законодательству, иностранные пожертвования на политические кампании в стране запрещены. Ранее о том, что Бэнкс неоднократно встречался с послом России в Лондоне Александром Яковенко и участвовал в бизнес-схемах, связанных с Россией, сообщали издания The Sunday Times и The Observer.
В связи с этим в Великобритании в настоящее время, как напоминает BBC, против Бэнкса ведется расследование. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, действительно ли бизнесмен являлся “истинным источником” финансирования кампании Leave.EU, на которую было потрачено 8 млн фунтов (около 10,4 млн долларов).
В интервью программе “Шоу Эндрю Марра” предприниматель, как указывает телерадиовещательная компания, заверил, что все средства, потраченные на эту программу, были из его британских предприятий. “Не было никаких русских денег и вмешательства какого-либо типа (в эту кампанию) также не было”, — заявил Бэнкс, подчеркнув, что в этом вопросе ему бы хотелось быть предельно откровенным.
Финансирование Leave.EU, по его словам, обеспечила британская компания с ограниченной ответственностью Rock Services (она занимается страховым бизнесом). “Мы страхуем около полумиллиона клиентов в год, что соответствует численности населения Манчестера”, — добавил Бэнкс, заметив, что оборотные средства этой компании с учетом объема страховых взносов составляют 250 млн фунтов (порядка 324,2 млн долларов).
Как сообщал УНН, более 50 британских бизнес-лидеров призвали к “народному голосованию” по соглашению о Brexit.