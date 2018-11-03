Понад 50 британських бізнес-лідерів закликали до "народного голосування" щодо угоди про Brexit

Автори листа попереджають про те, що той формат угоди, яку сторони обговорюють зараз, не забезпечить безперешкодної торгівлі між Великою Британією та ЄС після березня 2019 року. Телеканал наголошує, що за закликом про народне голосування побічно криється інший, більш істотний — про проведення повторного референдуму по Brexit. І хоча формально він в документі і не звучить, в листі прямо сказано про економічний збиток, який завдасть країні “або нерозумний, або руйнівний Brexit”.

У листі зазначено, що остаточний вибір в питанні про майбутнє країни повинен бути за виборцями. І це при тому, що прем’єр-міністр Тереза Мей неодноразово заявляла, що питання про “народне голосування” за угодою з Брюсселем не стоїть на порядку денному, не кажучи вже про повторний референдум.

Лист підписали голова мережі книжкових магазинів Waterstone’s Джеймс Донт, співзасновник компанії з виробництва безалкогольних напоїв Innocent Drinks Річард Рід, співзасновник туристичного інтернет-магазину Lastminute і член ради директорів роздрібної мережі Marks & Spencer березня Лейн-Фокс, колишній виконавчий глава мережі супермаркетів Sainsbury’s Джастін Кінг, екс-голова ради директорів телекомунікаційної компанії BT Group Майк Рейк та інші відомі підприємці. Цей документ з’явився через два тижні після того, як 700 тисяч осіб провели на вулицях Лондона марш на підтримку ідеї проведення нового референдуму по Brexit.

Як повідомляв УНН, більше мільйона людей підписали петицію за новий референдум стосовно Brexit.