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Более 50 британских бизнес-лидеров призвали к "народному голосованию" по соглашению о Brexit

Более 50 британских бизнес-лидеров призвали к "народному голосованию" по соглашению о Brexit

Киев  •  УНН

 • 8510 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Более 50 действующих и бывших глав британских компаний призвали к проведению общенародного голосования по итогам сделки о выходе страны из ЕС, которую стремятся заключить Лондон и Брюссель. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News, сославшись на содержание открытого письма, которое будет опубликовано в воскресной газете The Sunday Times, передает УНН.

Авторы письма предупреждают о том, что тот формат сделки, которую стороны обсуждают сейчас, не обеспечит беспрепятственной торговли между Великобританией и ЕС после марта 2019 года. Телеканал подчеркивает, что за призывом о народном голосовании косвенно кроется другой, более существенный - о проведении повторного референдума по Brexit. И хотя формально он в документе и не звучит, в письме напрямую сказано об экономическом ущербе, который нанесет стране "либо безрассудный, либо разрушительный Brexit".

В письме указано, что окончательный выбор в вопросе о будущем страны должен быть за избирателями. И это при том, что премьер-министр Тереза Мэй неоднократно заявляла, что вопрос о "народном голосовании" по сделке с Брюсселем не стоит на повестке дня, не говоря уже о повторном референдуме.

Письмо подписали глава сети книжных магазинов Waterstone's Джеймс Донт, сооснователь компании по производству безалкогольных напитков Innocent Drinks Ричард Рид, сооснователь туристического интернет-магазина Lastminute и член совета директоров розничной сети Marks & Spencer Марта Лейн-Фокс, бывший исполнительный глава сети супермаркетов Sainsbury's Джастин Кинг, экс-председатель совета директоров телекоммуникационной компании BT Group Майк Рейк и другие известные предприниматели. Этот документ появился спустя две недели после того, как 700 тысяч человек провели на улицах Лондона марш в поддержку идеи проведения нового референдума по Brexit.

Как сообщал УНН, более миллиона человек подписали петицию за новый референдум по Brexit.

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